مصر تفوز على قطر وتتصدر بطولة الدوحة الدولية الودية لكرة السلة

فاز منتخب مصر على نظيره المنتخب القطري لكرة السلة بنتيجة (54-83) في المباراة التي جرت، مساء السبت، على صالة جامعة قطر، ضمن ثاني جولات بطولة الدوحة الدولية الودية لكرة السلة في نسختها الثانية.

وشهدت البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد القطري لكرة السلة، مشاركة أربعة منتخبات وهي: قطر (المستضيف)، مصر، لبنان، والفلبين، وهي تعتبر محطة هامة لتحضير الفرق للمسابقات الدولية المقبلة.

دخل المنتخب المصري المباراة بتفوق ملحوظ منذ البداية، حيث كانت بداية اللقاء قوية لصالحه فأنهى الفترة الأولى متفوقًا (21-13)، ثم أضاف مزيدًا من الضغط في الفترة الثانية بإنهائها لصالحه أيضًا بنتيجة (20-17). وفي الفترة الثالثة، كان المنتخب المصري في أفضل حالاته، حيث تمكن من تقليص فرص المنتخب القطري، وأنهى الفترة لصالحه بنتيجة كبيرة (24-5). أما في الفترة الرابعة، تحسن أداء المنتخب القطري، تفوق بنتيجة (19-18)، ولكن اللقاء انتهى بفوز مصر (83-54).

كان تايلر جيمس لي هاريس، لاعب المنتخب القطري، هو أفضل مسجل في صفوف الفريق القطري برصيد 17 نقطة، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وعلى الجانب الآخر، سجل محمد طه محمد 13 نقطة ليكون أفضل مسجل في صفوف المنتخب المصري.

ويذكر أن المنتخب المصري قد افتتح البطولة بالفوز على المنتخب اللبناني في المباراة الافتتاحية بنتيجة (82-70)، فيما شهدت المباراة الافتتاحية للمنتخب القطري هزيمة أمام المنتخب الفلبيني في مباراة مثيرة انتهت بفوز الفلبين (74-71).

الترتيب العام للبطولة

بعد انتهاء مباراتي الجولة الثانية، يتصدر المنتخب المصري جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من فوزين متتاليين، ويليه المنتخب اللبناني والمنتخب الفلبيني في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما أما المنتخب القطري فيتواجد في المركز الرابع برصيد نقطتين فقط.

من المقرر أن تختتم البطولة يوم الأحد 16 فبراير 2025، حيث سيلتقي المنتخب القطري مع شقيقه اللبناني في الساعة 5:00 مساءً، وفي الساعة 7:30 مساءً، سيواجه المنتخب المصري نظيره الفلبيني في مباراة من المتوقع أن تكون قوية ومثيرة لتحديد بطل البطولة.