الإمارات بطلة العرب للرجال وتونس للسيدات وفضية وبرونزية لمصر في بطولة الرجبي

أختتمت منافسات البطولة العربية لسباعيات الرجبي باستاد الإسكندرية الرياضي بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وقيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والأسيوي للرجبي و حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري بالإضافة الى رئيس الاتحاد الإفريقي ورؤساء الاتحادات والوفود العربية.

وتوج منتخب الإمارات بذهبية الرجال بعد الفوز في النهائي على المغرب بنتيجة 14-7، ليفوز المغرب بالفضية، فيما احرز المنتخب المصري الميدالية البرونزية عقب تغلبه على نظيره الليبي بنتيجة 17-0.

وعلى صعيد السيدات فازت تونس بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي بعد أن تغلبت في المباراة النهائية على منتخب مصر بنتيجة 38-0، لتحرز مصر الفضية خلف تونس، بينما احرز منتخب الإمارات الميدالية البرونزية بعد الفوز على لبنان بنتيجة 34-0.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الرجبي 12 لاعبًا وهم: "أحمد السيد وسيف السنباطي وأحمد نجيب وعلي منسي وجوزيف سليم ومروان أحمد وياسين صاحب ومحمد حمزاوي وأحمد هشام وياسين الدعور ومحمود سليمان وفادي شحتة".

فيما تضم قائمة منتخب مصر لسيدات الرجبي 12 لاعبة وهن: "هالة قورة ورولا الوزيري وكنزي سلامة وملك سويلم وندا سمير وفريدة زقزوق وفريدة الشرقاوي ونور شلبي وملك سيف النصر وروان رشاد وفريدة الجزار وميسرة محمد".

وتعد هذه البطولة رقم 10 للرجال فيما ستكون هذه النسخة هي الخامسة على صعيد منافسات السيدات.

وكان منتخب مصر للرجبي رجال قد توج بلقب البطولة عام 2018 بعدما كان قد حقق فضيتين متتاليتين في عامي 2016 و 2017 بينما حقق منتخب السيدات عام 2021 إنجازا تاريخيا بالتتويج باللقب في أول مشاركة له دون تلقي أي محاولة في منطقتهم ثم حقق بعدها سيدات الفراعنة ميداليتين برونزيتين متتاليتين في عامي 2023 و 2024.