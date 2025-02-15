ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

انتزع فريق ميلان، مساء اليوم السبت، فوزًا صعبًا من ضيفه هيلاس فيرونا بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بالرغم من محاولات ميلان العديدة لهز شباك هيلاس فيرونا.

مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا

واستمر ميلان في الضغط على مرمى هيلاس فيرونا في الشوط الثاني، واستحوذ على الكرة، حتى ترجم سيطرته إلى هدف في الدقيقة 75 عن طريق سانتياجو خيمينيز بتمريرة من رافائيل لياو، ليفوز الروسونيري بنتيجة 1-0.

بتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 41 نقطة، ارتقى بها إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 23 نقطة، يحتل بها المركز الخامس عشر.