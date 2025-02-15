ads
الأحد 16 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ميلان
ميلان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتزع فريق ميلان، مساء اليوم السبت، فوزًا صعبًا من ضيفه هيلاس فيرونا بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بالرغم من محاولات ميلان العديدة لهز شباك هيلاس فيرونا.

مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا

واستمر ميلان في الضغط على مرمى هيلاس فيرونا في الشوط الثاني، واستحوذ على الكرة، حتى ترجم سيطرته إلى هدف في الدقيقة 75 عن طريق سانتياجو خيمينيز بتمريرة من رافائيل لياو، ليفوز الروسونيري بنتيجة 1-0.

بتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 41 نقطة، ارتقى بها إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 23 نقطة، يحتل بها المركز الخامس عشر.

ميلان هيلاس فيرونا الدورى الإيطالى سانتياجو خيمينيز مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا اخبار ميلان