فائق حسن لأصالة:" معك أصبح كل شئ أجمل"

عبر الشاعر فائق حسن عن حبه لزوجته الفنانة أصالة ورد على رسالتها الرومانسية التي شاركتها عبر "إنستجرام" بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.

وقال فائق عبر تطبيق "إكس":" معك اصبح كل شيء أجمل فما الحب الا ذلك ((الأجمل)) انه فقط انعكاس للأهتمام والعطاء وانت سيدة الأهتمام و العطاء كل عيد حب وانت حدث حياتي المهم يا اجمل ما حدث لي وما زال يحدث وسوف يبقى للأبد سعادة وحب وطمأنينة احبك جوزتي".



وكانت أصالة قد وجهت رسالة رومانسية لزوجها فائق حسن وقالت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام":" كلّ سنة وأنا معك مرتاحة، مبسوطة، متطمنة، بحلم وبحقق، وفيك بكبر، يا كل شي حلو بحياتي، كلّ عيد حب وأنت جنبي وأنا منك، يا أجمل وأصدق حبيب وأرقى وأوفى شريك، جوزي يا جوزي، يللي بتستحقّ من شعوري ألف وملايين الكلمات ما بتعبّر عن خليط المشاعر اللي بحملها إلك، واللي مجموعها يادوب يساوي نقطة ببحر محبتك وكرمك واهتمامك وإخلاصك".



وطرحت أصالة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "ممنوع" من كلمات وألحان غالية شاكر، وتوزيع ماهر الملاخ، وتقول كلماتها:

"ممنوع تتركني ممنوع

كلشي الا ه الموضوع

وعدني اجري ع اجرك كيف ما برمت

حاجة تغير الموضوع

رح ضل تلفنلك قلك اني كتير اشتقتلك

رح تسمع صوتي حتى رح اكتبلك و لحنلك

يا رفيق الروح بلا ما تروح..".