تفوق على صلاح.. أرقام مرموش التاريخية بعد أول «هاتريك» بالدوري الإنجليزي

حقق النجم المصري عمر مرموش أرقامًا تاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل أول هاتريك له مع فريق مانشستر سيتي في مباراة نيوكاسل يونايتد، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج.

شارك مرموش أساسيًا مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، ولعب حتى الدقيقة 76، وسجل 3 أهداف (هاتريك)، ليحصل على الكرة التي سجل بها أهدافه الثلاث.

سجل مرموش الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 19، بعدما استلم كرة زميله الحارس البرازيلي إيديرسون، ليضع الكرة فوق حارس نيوكاسل.

وعاد مرموش مجددًا للتسجيل في الدقيقة 24، ليبصم على ثاني أهدافه مع مانشستر سيتي، بعدما استلم تمريرة إلكاي جوندوجان، مسددًا الكرة على يمين حارس الماكبايس.

وأحرز مرموش هدفه الشخصي الثالث و«الهاتريك» في الدقيقة 33، بتمريرة من زميله سافينيو، مسجلًا 3 أهداف خلال ربع ساعة فقط.

محمد صلاح - مرموش

أرقام قياسية وتاريخية بعد هاتريك مرموش في مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

تفوق مرموش على مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث انتظر الأول 3 مباريات فقط لتسجيل أول هاتريك له في البريميرليج، بينما احتاج صلاح إلى 43 مباراة لتحقيق أول هاتريك له، والذي جاء في مباراته الـ31 مع ليفربول، حيث كان أول هاتريك لـ صلاح أمام واتفورد في مارس 2018.

وحسبما ذكرت شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات، فإن عمر مرموش يعد صاحب رابع أسرع هاتريك في تاريخ نادي مانشستر سيتي، بعد سيرجيو أجويرو وكارلوس تيفيز ورحيم ستيرلينج، ثم مرموش في المرتبة الرابعة، بعدما سجل هاتريك في غضون 13 دقيقة و54 ثانية ضد نيوكاسل يونايتد، اليوم.

كما أصبح عمر مرموش ثالث لاعب عربي ينجح في تسجيل هاتريك بالبريميرليج، بعد محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه بات صاحب أسرع هاتريك للاعب عربي في الدوري الإنجليزي.

وأصبح مرموش ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك في مباراة واحدة في الدوري الانجليزي بعد محمد صلاح الذي نجح في ذلك في 4 مرات.

كما صار مرموش أول لاعب مصري يسجل 3 أهداف في شوط واحد في البريميرليج، ليكتب اسمه في سجلات تاريخ الدوري الأقوى في العالم.

وأضاف مرموش لمصر سجلًا تاريخيًا، بعدما أصبح لها 5 هاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز

بالتساوي مع (البرازيل، إيطاليا، أيرلندا، بلغاريا، والسنغال).

وسجل مرموش اسمه بأحرف من ذهب، بعدما دخل تاريخ الدوري الإنجليزي، بتسجيله هاتريك من ضمن الأسرع في البريميرليج.

وضمت قائمة اللاعبين الأسرع تسجيلا للهاتريك بالبريميرليج، والتي جاءت كالتالي.

2:56 دقيقة: ساديو ماني (ساوثهامبتون ضد أستون فيلا) – 16 مايو 2015

4:33 دقيقة: روبي فاولر (ليفربول ضد أرسنال) - 28 أغسطس 1994

7 دقائق: جيرمين ديفو (توتنهام ضد ويجان أثليتيك) – 22 نوفمبر 2009

7:10 دقائق: جابرييل أجبونلاهور (أستون فيلا ضد مانشستر سيتي) – 17 أغسطس 2008

9 دقائق: إيان رايت (أرسنال ضد إيبسويتش تاون) - 15 أبريل 1995

9:46 دقائق: كول بالمر (تشيلسي ضد برايتون) - 28 سبتمبر 2024

9:50 دقائق: آندي كارول (وست هام ضد أرسنال) – 9 أبريل 2016

13 دقيقة و54 ثانية : عمر مرموش (مانشستر سيتي ضد نيوكاسل) – 15 فبراير 2025.

انتقل عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي المنقضي بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف، في صفقة قدرت بمبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية.