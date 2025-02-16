ديربي إيطاليا يشعل «الكالتشيو»| يوفنتوس يحلم بالمربع الذهبي.. والإنتر يطمح في الصدارة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل بين يوفنتوس وإنتر ميلان في ديربي إيطاليا، الذي يشعل الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق يوفنتوس مساء اليوم الأحد، نظيره إنتر ميلان، وهو يحلم باقتحام المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما يحل الإنتر ضيفًا على اليوفي، طامحًا في الانقضاض على صدارة «الكالتشيو»، حيث إن الفوز على فريق السيدة العجوز يجعله يتصدر الدوري الإيطالي، مستغلًا تعثر نابولي المتصدر أمام لاتسيو في نفس الجولة، وذلك بالتعادل 2-2 أمس السبت.

مباراة ديربي إيطاليا تحظى باهتمام كبير على مستوى العالم، خاصة بعد انتقال المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني إلى فريق السيدة العجوز، وبعدما ظهر بشكل مميز للغاية، حيث شارك في 3 مباريات فقط بـ«الكالتشيو» مسجلًا 5 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، يأمل الإنتر تحقيق الفوز على مضيفه الليلة، متسلحًا بقوته الهجومية في ثنائي خط الهجوم لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.

يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي إنتر ميلان في وصافة الترتيب بـ54 نقطة خلف نابولي المتصدر بفارق نقطتين فقط.

موعد مباراة ديربي إيطاليا بين يوفنتوس ضد إنتر ميلان

تقام مباراة ديربي إيطاليا بين يوفنتوس ضد إنتر ميلان في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب أليانز ستاديوم، في مواجهة يديرها الحكم ماوريزيو مارياني.