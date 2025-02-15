زينة وأضواء وفوانيس رمضان.. استعدادات الكوربة لاستقبال الشهر الكريم

في قلب القاهرة، وتحديدًا في حي الكوربة بمصر الجديدة، تنبض شوارع المنطقة بأجواء احتفالية تزينها الأضواء الساطعة والزينة المبهجة استعدادًا لشهر رمضان المبارك 2025.

تتحول الكوربة مع حلول شهر رمضان إلى لوحة فنية مليئة بالألوان والحيوية، حيث تزين الواجهات والأشجار، وتملأ الأضواء المتلألئة كل ركن من أركانها. هذا العام، تنبض شوارع الكوربة بروح جديدة، مع زخارف تضيء السماء وتبعث البهجة في قلوب سكان المنطقة وزوارها، في مشهد يعكس تقاليد الاحتفال التي تربط الماضي بالحاضر.

تعتبر منطقة الكوربة واحدة من أبرز وأقدم الأحياء في القاهرة، حيث تتميز بجمالها المعماري الفريد الذي يجمع بين الطراز الكلاسيكي والحديث. لم يكن احتفالها برمضان هذا العام مجرد تزيين للشارع، بل هو تجسيد لروح المدينة ذات التاريخ العريق، التي شهدت ولادة "مصر الجديدة" في أوائل القرن العشرين على يد البارون إمبان. تكمن جماليات الكوربة في تفاصيلها المعمارية الرائعة، حيث تشتهر بأبنيتها الضخمة و"البواكي" الشهيرة التي تميز ميدان الكوربة.

قام سكان المنطقة بتزيين شوارعها بالأضواء والزينة الرمضانية المبهجة، التي أثارت إعجاب الكثيرين، حيث تم تعليق أفرع من الأنوار على أشكال رمضانية جميلة، استعدادًا لشهر رمضان الكريم. من بين هذه الزينة، تم تعليق لفظ الجلالة "الله"، وعبارات "رمضان كريم" و"رمضان مبارك".

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحتفل فيها سكان الكوربة بالمناسبات، ففي بداية عام 2025، قاموا بتزيين شوارعهم احتفالًا بالكريسماس، حيث ملأت الأضواء المتلألئة كل ركن من أركان المنطقة.

ومع حلول شهر رمضان، يلتقي هذا التاريخ العريق مع احتفالات العصر الحالي، لتظهر شوارع الكوربة في أبهى حللها مزينة بالزينة الرمضانية والأضواء الملونة التي تتناغم مع جمال المنطقة. حيث يجتمع سكان الحي والزوار في مشهد احتفالي مميز يعكس روح الاحتفال والتعاون المجتمعي.

زينة وأضواء وفوانيس رمضان

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