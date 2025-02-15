قتيل و4 جرحى في حادث طعن بالنمسا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن رجلا يبلغ من العمر 23 عاما طعن 5 من المارة عشوائيا، بعد ظهر اليوم السبت، في مدينة فيلاخ النمساوية، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

ووفقا للشرطة، فإن الجاني المزعوم يحمل تصريح إقامة في النمسا، وتم احتجازه بعد وقت قصير من الهجوم.

وأصيب أربعة آخرون، وفقا لما ذكره متحدث باسم الشرطة لـ وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال شاهد عيان إنه صدم السوري بسيارته أثناء الحادث، وتم القبض على المشتبه به بعد ذلك بفترة قصيرة.

وفي البداية، لم يكن من الواضح ما إذا كان المشتبه به هو الجاني الوحيد، وقامت الشرطة بالبحث عن مشتبه بهم آخرين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المهاجم والضحية يعرفان بعضهما البعض، ويجري مكتب الأمن الداخلي لمكافحة التطرف في ولاية كارينثيا التحقيق بالتعاون مع المحققين الجنائيين.