اليوم.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد في قمة الجولة 25 بالبريميرليج

يستقبل فريق توتنهام نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في قمة منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يواجه توتنهام ضيفه مانشستر يونايتد بعد خروجه المفاجئ من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة من أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، ليودع المسابقة من الدور الرابع، بينما حسم اليونايتد تأهله في هذه البطولة بعدما تخطى ليستر سيتي بنتيجة 2-1.

ويعيش الفريقان فترة عصيبة في البريميرليج، حيث يعانيان من الغيابات بسبب الإصابات المتكررة، كما أن وضعهما الحالي في جدول الترتيب لا يليق بمكانتهما في الدوري الأقوى في العالم، حيث يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر وفي رصيده 29 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن توتنهام صاحب المركز الـ14، وذلك قبل انطلاق الجولة 25 من الدوري الأقوى في العالم.

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد والقناة الناقلة

تنطلق مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.