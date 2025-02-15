محافظ الإسكندرية يرحب بقدوم السفينة الشراعية التاريخية "أميريجو فسبوتشي"

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم السبت، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية الإيطالية بمناسبة زيارة السفينة الشراعية التاريخية "أميريجو فسبوتشي" التابعة للبحرية الإيطالية، والتي تحمل لقب "السفينة الأجمل في العالم" لميناء الإسكندرية ، وكذلك بمناسبة ترشيح المطبخ الإيطالي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

و تعد السفينة من أبرز الرموز العائمة لإيطاليا على مستوى العالم، وستتوقف السفينة بميناء الإسكندرية ضمن محطتها الخامسة والثلاثين خلال جولتها الممتدة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2025.

وتواجد في الحفل فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، وأليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي ، وميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا و سفراء الدول و السادة القناصل بالإسكندرية.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الإيطالية، مؤكداً على قوة وعمق العلاقات الثنائية التي امتدّت عبر العصور، كما رحب بالحضور في الإسكندرية لافتًا إلى أن هناك تقارب كبير بين الشعبين وخاصة الشعب السكندري حيث تأثرت مدينة الإسكندرية بشكل كبير بالثقافة والمعمار الإيطالي .

ومن جانبه أكد السفير الإيطالي في كلمته على عمق العلاقة بين البلدين ومدى التشابه بين مدينة الإسكندرية و المدن الإيطالية في الفن والثقافة .

الجدير بالذكر أن السفينة تابعة للبحرية الإيطالية، تم بناؤها في حوض بناء السفن الملكي في كاستيلاماري دي ستابيا وتم إطلاقها في 22 فبراير 1931، وهي أقدم سفينة في الخدمة في البحرية الإيطالية.

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا التي تتوقف فيها السفينة "أمريجو فسبوتشي" في ميناء مصري، وقد زارت السفينة خلال العشرين شهرًا الماضية أكثر من 30 دولة وخمس قارات. وستكون الإسكندرية هي محطتها الأخيرة قبل اختتام جولتها العالمية والعودة إلى إيطاليا في فبراير 2025.

كما يمكن للجمهور زيارة السفينة بميناء الإسكندرية غدا الأحد، حيث ستكون متاحة للزيارة مجانًا، عبر الحجز المسبق بالموقع الرسمي للاستمتاع بمشاهدة كافة تفاصيل السفينة الشراعية التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من قرن من الزمان.