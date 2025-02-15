أيمن العشري: "أهلاً رمضان"مبادرة لدعم المواطنين بأسعار مخفضة برعاية الدولة

تفقد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، مساء اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لمعرض "أهلاً رمضان" الرئيسي، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر.

ويأتي ذلك قبل ساعات من افتتاح المعرض رسميًا، والمقرر أن يشهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد، بمشاركة عدد من الوزراء.

وحرص العشري على متابعة كافة التفاصيل ميدانيا، والتأكد من جاهزية المعرض لتوفير السلع الأساسية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأعرب العشري عن سعادته بمستوى التنظيم وتوافر السلع، متمنيا أن يسهم المعرض في تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.