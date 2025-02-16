اليوم.. محمد صلاح يسعى لتعزيز أرقامه مع ليفربول أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

يواجه فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره وولفرهامبتون في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف ليفربول بقيادة محمد صلاح، اليوم الأحد، نظيره وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم سيمون هوبر.

ويأتي ذلك، بعدما تعثر الريدز في المباراة الماضية أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ15 من البريميرليج، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وشهدت تألق محمد صلاح بصناعته الهدف الأول وتسجيله الهدف الثاني.

محمد صلاح يسعى لتعزيز أرقامه أمام وولفرهامبتون

ويسعى محمد صلاح لتعزيز أرقامه أمام وولفرهامبتون، حيث خاض ضد هذا المنافس 13 مباراة في الدوري الإنجليزي، أسهم خلالها في 10 أهداف، بواقع تسجيله 5 وصناعة 5، كما حقق صلاح الفوز على الولفز برفقة الريدز في 12 لقاء، وخسر مرة واحدة، في حين لم ينته أي لقاء بالتعادل في وجود نجم المنتخب الوطني في البريميرليج.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز السابع عشر وفي رصيده 19 نقطة، وذلك قبل انطلاق الجولة الخامسة والعشرين.