ads
الأحد 16 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. حفل نجوم الموسيقى العربية بروائع أم كلثوم

أم كلثوم
أم كلثوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا غنائيا بمناسبة مرور خمسين عام على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

ويحيي الحفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وذلك فى الثامنة من مساء غد الأحد على مسرح معهد الموسيقى العربية.  

ويتضمن برنامج الحفل نخبة مختارة من أعمال سيدة الغناء العربى الخالدة التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفنى منها أنت الحب، جددت حبك ليه، ظلمنا الحب، أمل حياتي، حانة الأقدار وغيرها، أداء أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولى وأسماء كمال.

وأعدت دار الأوبرا مجموعة من الفعاليات  بمناسبة ذكرى رحيل أم كلثوم بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفني لعظماء الموسيقى العربية.

حفل نجوم الموسيقى العربية بروائع كلثوم