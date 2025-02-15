غدا.. حفل نجوم الموسيقى العربية بروائع أم كلثوم

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا غنائيا بمناسبة مرور خمسين عام على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

ويحيي الحفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وذلك فى الثامنة من مساء غد الأحد على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن برنامج الحفل نخبة مختارة من أعمال سيدة الغناء العربى الخالدة التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفنى منها أنت الحب، جددت حبك ليه، ظلمنا الحب، أمل حياتي، حانة الأقدار وغيرها، أداء أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولى وأسماء كمال.

وأعدت دار الأوبرا مجموعة من الفعاليات بمناسبة ذكرى رحيل أم كلثوم بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفني لعظماء الموسيقى العربية.