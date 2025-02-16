اليوم.. صراع الفراعنة في الدوري الفرنسي بين «كوكا» ضد محمد عبد المنعم

يتجدد صراع الفراعنة في الدوري الفرنسي، حينما يلتقيا الثنائي المصري أحمد حسن كوكا ومحمد عبد المنعم، إذ يستضيف فريق لوهافر الذي يضم بين صفوفه المهاجم كوكا، نظيره نيس المحترف ضمن صفوفه المدافع عبدالمنعم.

يدخل لوهافر بقيادة كوكا المباراة ضد نيس بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد الفوز على ليل في مباراة الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، شهدت تسجيل مهاجم المنتخب الوطني أول أهدافه في الدوري الفرنسي، كما أصبح ثالث لاعب مصري يسجل أهدافًا في مسابقة «ليج 1» في القرن الـ21، بعد أحمد حسام ميدو نجم مارسيليا السابق ومصطفى محمد مهاجم نانت الحالي.

أحمد حسن كوكا VS محمد عبد المنعم

بذلك، شارك كوكا في 4 مباريات مع لوهافر في الدوري الفرنسي، سجل خلالها هدفًا، بالرغم أنه لم يشارك بصفة أساسية مع فريقه، وذلك بعدما انضم إلى لوهافر خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، قادمًا من ريو آفي البرتغالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

أحمد حسن كوكا

كما يخوض نيس اللقاء بقيادة محمد عبد المنعم، بعدما اقتحم المربع الذهبي في الدوري الفرنسي في الجولة الماضية، بعدما فاز على لانس بثنائية دون رد، في مباراة شهدت مشاركة مدافع الأهلي السابق بديلًا، ليشارك مع نيس في 9 مباريات في الدوري الفرنسي، وذلك من أصل 19 لقاء لعبه الفريق في مسابقة «ليج 1»، بعدما انتقل إلى نيس بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

محمد عبد المنعم

يتواجد نيس في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي لوهافر في المركز السابع عشر قبل الأخير وفي رصيده 17 نقطة، وذلك قبل انطلاق الجولة 22 من المسابقة.

موعد مباراة لوهافر ضد نيس

تنطلق مباراة لوهافر ضد نيس في السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.