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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيسيرو: الزمالك فريق كبير جداً في مصر وأفريقيا

بيسيرو مدرب الزمالك
بيسيرو مدرب الزمالك
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قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه سعيد بتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأضاف المدير الفني في تصريحات للمركز الإعلامي :" الزمالك فريق كبير جداً في مصر وفي أفريقيا، وأتيت لحصد الكثير من البطولات والألقاب مع  الفريق".

وواصل بيسيرو :" هذه المرة الأولى التي يتفاوض فيها الزمالك معي، وأتيت لأنني أؤمن بأننا نستطيع تقديم الأفضل للفريق".

وتابع :" أعرف قصة الزمالك في مصر وأفريقيا وحجم بطولاته، وأتمنى أن أساعد النادي على حصد البطولات، وأن يساعدني الفريق على التتويج بالألقاب أيضاً".

وقال بيسيرو :" علاقتي قوية بجوزيه مورينيو فهو صديقي مثل جوزيه جوميز وروي فيتوريا، وهو دائماً يهنئني على تولي أي منصب جديد ويتمنى لي التوفيق".

وواصل  :" أتمنى السير على خطى المدربين البرتغاليين الذين حققوا نجاحات مع الزمالك مثل جوسفالدو فيريرا وجوزيه جوميز".

وأضاف بيسيرو :" طموحاتي مع الزمالك تتمثل في الفوز البطولات واللعب بصورة جيدة وتطوير اللاعبين وبذل أقصى جهد من أجل الجماهير".

واختتم تصريحاته قائلاً:" أتيت هنا لأبذل قصارى جهدي من أجل إسعاد الجماهير وأتمنى منهم مساندة الفريق باستمرار".

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