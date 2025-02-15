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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طائرة سيدات الأهلي يهزم الزمالك ويحقق لقب السوبر المصري

طائرة سيدات الأهلي
طائرة سيدات الأهلي ضد الزمالك
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توج فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك في المباراة النهائية.

حقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم السبت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

مشوار الأهلي في كأس السوبر

ووصل فريق طائرة سيدات الأهلي إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة، بعد الفوز على نادي الشمس بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

مشوار الزمالك في كأس السوبر

تأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق سبورتنج السكندري بنتيجة (3-0) في الدور قبل النهائي.

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