طائرة سيدات الأهلي يهزم الزمالك ويحقق لقب السوبر المصري

توج فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك في المباراة النهائية.

حقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم السبت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

مشوار الأهلي في كأس السوبر

ووصل فريق طائرة سيدات الأهلي إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة، بعد الفوز على نادي الشمس بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

مشوار الزمالك في كأس السوبر

تأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق سبورتنج السكندري بنتيجة (3-0) في الدور قبل النهائي.