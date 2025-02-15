دراما رمضان.. طرح بوستر مسلسل جمال سليمان “أهل الخطايا”

طرح النجم جمال سليمان البوستر الرسمي المنفرد لمسلسل "أهل الخطايا"، المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل.

مسلسل “أهل الخطايا” تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثاني تعاون يجمعهما، وذلك بعد النجاح الذي حققاه من خلال مسلسل "الطاووس" الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

وروج جمال سليمان للعمل وكتب تعليقا على البوستر عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام”:" انتظرونا في أهل الخطايا في رمضان2025 ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، و تأليف محمد عبد القوي و أحمد أنور".

ويتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقة في قالب درامى خاص للمشاهد عبر الشاشة في رمضان 2025، فيتناول من خلال أحداث مسلسل "أهل الخطايا" جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز جمال سليمان ومؤلفي العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.

مسلسل "أهل الخطايا" يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكي، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.