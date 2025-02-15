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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

تفاصيل ظهور العلم المصري أثناء تسليم الرهائن في غزة

تسليم الأسرى
تسليم الأسرى
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شهدت منصة تسليم الأسرى في غزة  ظهور علم مصر بوضوح في الخلفية، جاء العلم ضمن لافتة تحمل أعلام دول عربية عدة، اللافتة تضمنت مقاتلين وأعلام مصر، الأردن، السعودية، اليمن، ولبنان كُتب على اللافتة: "نحن الجنود يا قدس، فاشهدي".
اللافتة حملت صورة القدس والمسجد الأقصى بجانب الأعلام، وظهور العلم يعكس الدعم العربي الراسخ للقضية الفلسطينية وفي موقف تاريخي  أكدت مصر رفضها تهجير الفلسطينيين كما اقترح ترامب.

الرئيس السيسي شدد على ضرورة حل الدولتين لإنهاء النزاع.

وعلي جانب آخر شملت صفقة التبادل تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل 369 فلسطينياً.

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