"سبرنتلي بارتنرز" ترسم خارطة طريق لرواد الأعمال المصريين نحو وادي السيليكون

أعلنت شركة "سبرنتلي بارتنرز"، المتخصصة في تمكين الشركات الناشئة من التوسع المستدام، عن إطلاق مبادرتها الرائدة "من مصر إلى الوادي" (From Egypt to The Valley)، التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة المصرية للوصول إلى مركز رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون، كاليفورنيا.

أُقيم حفل إطلاق المبادرة في قصر السلطان حسين كامل – مركز الإبداع كريتيفا، بحضور نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال، حيث قدمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دعمها من خلال استضافة الحدث.

لعبت يسرا جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة"سبرنتلي بارتنرز"، دورًا محوريًا في بناء شراكات استراتيجية مع أبرز مسرعات الأعمال في مصر مثل AUC Venture Lab، Plug and Play، و500 Global، إلى جانب تعزيز الروابط مع كيانات وادي السيليكون مثل TechWadi، Expert Dojo، Techstars، وYC. كما ساهمت من خلال عملها مع Expert Dojo وTechstars في تسهيل وصول الشركات الناشئة المصرية إلى المستثمرين الدوليين.

وفي إطار رؤيتها الأوسع، تتعاون يسرا مع Dream VC لإطلاق برنامج لريادة الأعمال يعزز التواصل بين الشركات الناشئة المصرية والمؤسسات الكبرى، مستندةً إلى خبرتها مع شركات عالمية مثل أمازون، كريم، وفودافون.

تم اختيار 12 شركة ناشئة للمشاركة في المبادرة من قبل المسرعات الشريكة، بناءً على معايير تأهيلية دقيقة تضمن قدرتها على المنافسة عالميًا.

تم اختيار ثلاث شركات فائزة أثبتت قدرتها على المنافسة عالميًا وهي:

InCurA Med – وسام سرحان (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك): تعمل على تطوير أجهزة طبية متقدمة بتكاليف تصنيع منخفضة، وحصلت بالفعل على ترخيص تصنيع في السعودية.

Fincart – مصطفى المصري (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي): منصة رقمية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الإلكترونية عبر تحسين عمليات الشحن وتنمية رأس المال.

Stakpak – جورج فهمي (الرئيس التنفيذي): تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة مطوري التطبيقات في بناء وصيانة البنية التحتية البرمجية بفعالية.

تم إعداد وإطلاق المبادرة في أقل من ستة أسابيع، شملت اختيار الشركاء، إدارة المنافسة، وإتمام الاتفاقيات مع وادي السيليكون. وتتميز هذه المبادرة بتخصيص التجربة لكل شركة ناشئة عبر ربطها بمستثمر مهتم بقطاعها.

تسعى المبادرة إلى تحقيق تنوع استثماري يمنح رواد الأعمال المصريين فرصة تمثيل بلادهم عالميًا، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا.