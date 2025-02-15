بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بسباعية من موناكو بالدوري الفرنسي

تلقى فريق نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، هزيمة ثقيلة من مضيفه موناكو بنتيجة 7-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد لويس الثاني، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

تواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت ضد موناكو، وشارك بديلًا في الدقيقة 67 بدلًا من زميله ماتياس أبلين، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

مصطفى محمد يشارك بديلًا في خسارة نانت من موناكو بنتيجة 7-1

عاد مصطفى محمد إلى الجلوس احتياطيًا مع نانت، بعدما شارك أساسيًا في المباراتين الماضيتين أمام ريمس وبريست على التوالي.

تقدم رفاق مصطفى محمد بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة سجله ماتياس أبلين، قبل أن يحصل زميله نيكولاس كوزا على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثامنة.

واستغل موناكو النقص العددي في صفوف نانت، وتقدم في الشوط الأول بهدفين دون رد عن طريق ميكا بيريث وتاكومي مينامينو في الدقيقتين 44 و45.

وفي الشوط الثاني، أحرز إلياس بن صغير الهدف الثالث في الدقيقة 49، قبل أن يعود بيريث بهدفين متتاليين في الدقيقتين 54 و64 من ركلة جزاء.

وجاء دور جورج إلينيخينا في مهرجان الأهداف، مسجلًا ثنائية في الدقيقتين 81 و90+5، ليخسر رفاق مهاجم المنتخب الوطني بنتيجة ثقيلة بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

بذلك، شارك مصطفى محمد في 19 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد نانت عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما رفع موناكو رصيده إلى 40 نقطة في المرتبة الثالثة.