افتتاح معمل شبكات الحاسب بجامعة برج العرب التكنولوجية بصناعة محلية 100%

في إطار اهتمام القيادة السياسية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، افتتح السيد محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، معمل شبكات الحاسب لقسم تكنولوجيا المعلومات، بحضور كل من الدكتور علاء عرفة، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور محمد رمضان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة النحاس، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد الشاذلي، منسق برنامج العلوم الأساسية.

ويأتي إنشاء معمل شبكات الحاسب في الجامعة بتوجيهات القيادة السياسية، مع التركيز على المنتجات المحلية بنسبة 100٪، والتي تم تنفيذها بأيدي طلاب الجامعة. ويعد المعمل بيئة متكاملة لتدريب الطلاب على تصميم وإدارة شبكات الاتصال بأنواعها المختلفة، مثل الواي فاي والبلوتوث، باستخدام أحدث المعدات والبرمجيات.

وتشمل إمكانيات المعمل:

• خادم (Server) لتشغيل أنظمة التشغيل وتوفير خدمات الشبكة.

• أجهزة توجيه (Routers) وسويتشات (Switches) لإدارة الشبكات.

• أجهزة الكمبيوتر المخصصة لإدارة الشبكات.

• برمجيات محاكاة مثل Cisco Packet Tracer وGNS3.

• أنظمة تشغيل مختلفة مثل Windows Server وLinux.

• أدوات الشبكة وكابلات Ethernet.

• مشاريع طلابية لتطبيق المفاهيم عمليًا.

وأكد الدكتور محمد مرسي الجوهري أن هذا المعمل يُعزز من قدرة الجامعة على إعداد كوادر مؤهلة للعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موجهًا الشكر للطلاب الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع بأيديهم.