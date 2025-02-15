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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق داخل محمصة غرب الإسكندرية دون إصابات

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل محمصة غرب الإسكندرية دون إصابات
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق هائل نشب، مساء السبت، داخل محمصة بمنطقة بيانكي العجمي البيطاش، دون وقوع أي إصابات بشرية.
وتلقى الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل محمصة بشارع إسلام العوضي، بجوار فرن الباشا ببيانكي العجمي البيطاش. 

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه واخماده قبل امتداده إلى المحال المجاورة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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