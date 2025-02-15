أتلتيكو مدريد يرفض هدية الريال ويشعل صراع الدوري الإسباني

سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل مع ضيفه سيلتا فيجو بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الرياض واندا ميتروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، لكنه شهد حالة طرد في صفوف أتلتيكو مدريد، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه بابلو باريوس في الدقيقة السابعة.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق سيلتا فيجو من مباغتة أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 68، عن طريق ياجو أسباس منفذًا ركلة جزاء بنجاح.

وبالرغم من النقص العددي في صفوف الأتلتي، إلا أنه استطاع تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 بواسطة ألكسندر سورلوث.

بهذا التعادل، رفض أتلتيكو مدريد هدية جاره ريال مدريد، الذي تعثر اليوم أمام أوساسونا، ليهدر الروخي بلانكوس فرصة الانقضاض على صدارة الدوري الإسباني، ليشتعل الصراع على اللقب بين الثلاثي: الريال وأتلتيكو مدريد وبرشلونة.

بتلك النتيجة، وصل رصيد أتلتيكو مدريد إلى 50 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر.