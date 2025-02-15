الكاس يعلن قائمة منتخب 17 سنة المشاركة في الدورة الودية بالمغرب

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة، قائمة لاعبيه استعدادًا للمشاركة في بطولة المغرب الودية، خلال الفترة من 16 إلى 23 من شهر فبراير الجاري.

يخوض منتخب مصر ثلاث مباريات خلال البطولة الودية أمام منتخبات المغرب، زامبيا والسنغال.

وضمت قائمة منتخب مصر تحت 17 سنة:

بلال عطية، حمزة الدجوي، فارس فخري، عمر عبدالعزيز، أنس رشدي، سيف رفعت، علي بسيوني، أدهم فريد، آدم محمد، عمر العدوي، سلمان صفوت، ياسين حاتم، محمد حمد، كريم جمعة، عبدالعزيز الزغبي، محمد شريف، سيف محمد، عبدالرحمن أبواليزيد، مهند الشامي، زياد أيوب، معاذ فوزي وفادي وائل.

يشارك منتخب مصر تحت 17 سنة في البطولة الودية، في إطار استعداداته للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبل.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط أفريقيا.

يترأس بعثة منتخب مصر تحت 17 سنة المشاركة في البطولة الودية بالمغرب مصطفى أبوزهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.