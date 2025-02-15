باستثمارات 10 ملايين دولار .. AITA تتعاون مع Arabia SKYFive لتقديم خدمات الاتصال عالي السرعة على الطائرات

أعلنت شركة AITA أفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والطيران عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة Arabia SKYFive التابعة لمجموعة SCIT، لتوفير خدمات الاتصال عالي السرعة أثناء الطيران (IFC) لشركات الطيران في مصر، باستخدام أحدث تقنيات الاتصال الجوي-الأرضي (A2G)، في خطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في مجال الاتصالات الجوية.

تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية AITA لتوطين صناعة برمجيات الطيران والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة على الطائرات المصرية.

وقال محمد الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة AITA: نسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم تجربة إنترنت متطورة تضع مصر على خريطة الابتكار العالمي في مجال اتصالات الطيران، مما يمنح شركات الطيران المصرية ميزة تنافسية على المستوى الدولي."

ستعتمد AITA على أحدث تقنيات A2G الأوروبية المطورة من قبل شركة SKYFive الألمانية، والتي أثبتت نجاحها في جميع أنحاء أوروبا، مما يتيح اتصالًا عالي السرعة للركاب وأطقم الطائرات، مع تحسين الكفاءة التشغيلية. كما ستساهم هذه التقنية في جعل مصر من الدول الرائدة في استخدام الجيل الثاني من الاتصالات الدولية للطائرات، مما يعزز من قيمة الأصول الجوية المجهزة بهذه التقنيات.

من المتوقع أن توفر شبكة A2G تجربة اتصال غير مسبوقة لأكثر من 25 مليون مسافر سنويًا، خاصةً على شركات الطيران منخفض التكلفة المتجهة من وإلى أوروبا، تركيا، المملكة العربية السعودية، والشرق الأوسط. كما ستسمح هذه الشراكة لشركات الطيران المصرية بالبقاء متصلة عبر اتفاقية التجوال بين SKYFive وViasat، ما يوفر استمرارية الاتصال في أوروبا.

وفي إطار هذا التعاون، سيتم إنشاء مركز إقليمي في مصر لدعم قطاع الطيران ومن المتوقع أن تجذب هذه الشراكة استثمارات أجنبية كبيرة، تبدأ بقيمة 10 ملايين دولار كاستثمار مبدئي، مع ضخ استثمارات إضافية على مدار السنوات الثلاث القادمة، مما يعزز نمو قطاع الطيران في مصر والمنطقة.

من المخطط أن تكون أول طائرة تجارية مجهزة بتقنية A2G جاهزة للخدمة على رحلة دولية بين مصر والسعودية قبل نهاية عام 2025، مما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السفر الجوي في المنطقة.