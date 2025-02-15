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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أڤيڤا تفتتح مكتبًا جديدًا بالقاهرة لدعم التحول الرقمى والطاقة المستدامة

أڤيڤا للبرمجيات الصناعية
أڤيڤا للبرمجيات الصناعية
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أعلنت أڤيڤا، الشركة العالمية الرائدة في البرمجيات الصناعية والتحول الرقمي، عن افتتاح مكتب جديد في القاهرة، في خطوة تعزز حضورها الإقليمي وتدعم الشركات المصرية في مسيرتها نحو التحول الرقمي والاستدامة. ويقع المكتب الجديد في نفس مبنى شنايدر إلكتريك، الشركة الأم لأڤيڤا والرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة.

يأتي هذا التوسع في ظل النمو المتسارع لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، الذي يُتوقع أن يساهم بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. كما تدعم الحكومة المصرية هذا النمو من خلال مبادرات مثل "مصر الرقمية"، باستثمارات تبلغ 400 مليون جنيه مصري (26 مليون دولار أمريكي) لتنمية المهارات الرقمية، بما يعزز بيئة الابتكار في البلاد.

تشارك أڤيڤا في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2025)، الذي يُعقد في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة من 17 إلى 19 فبراير 2025، حيث تعرض أحدث حلولها الرقمية لدعم التحول في مجال الطاقة بالشراكة مع شنايدر إلكتريك.

وقال نايف بو شعيا، نائب الرئيس لدى أڤيڤا في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا:
"تمثل مصر سوقًا استراتيجية لأڤيڤا بفضل تركيزها القوي على التحول الرقمي والابتكار. ومع افتتاح مكتبنا الجديد، نجدد التزامنا بدعم النمو الصناعي في البلاد من خلال الاستثمار في المواهب المحلية وتعزيز الشراكات طويلة الأجل. كما أن استراتيجية مصر للتحول الرقمي تتماشى مع رؤيتنا لتمكين الصناعات بحلول متطورة تدعم التحول في الطاقة وخفض الانبعاثات."

إدارة الطاقة التحول الرقمي والابتكار الحكومة المصرية