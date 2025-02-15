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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نجاح فرق الإنقاذ النهرى فى تعويم باخرة شاحطة بنيل المنيا

تعويم الباخرة السياحية
تعويم الباخرة السياحية الشاحطة بالمنيا
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نجحت قوات الإنقاذ النهرى بالمنيا  فى تعويم الباخرة السياحية الشاحطة بنيل المنيا  وهى تستأنف  رحلتها الآن  متجهة إلى القاهرة عقب تعويمها بعد شحوطها امام المتحف الاتونى شرق النيل بمدينة المنيا وتمكنت فرق المسطحات المائية وحماية النيل من اعادتها لمسارها الطبيعى حيث تقل الباخرة 40 سائحاً من جنسيات مختلفة .

كانت  أجهزة محافظة المنيا قد استعانت بفرق المسطحات المائية و المعدات واللانشات وباخرة الوحدة المحلية للمنيا وحفار لحفر الطمى حول الباخرة السياحية الشاحطة التى تقل 40 سائحا أجنبيا.

وشحطت الباخرة السياحية بنهر النيل اليوم، بالقرب من كوبري المنيا ومتحف اخناتون أثناء قدومها من منطقة تل العمارنة بمركز دير مواس .


وأكد تقرير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في المنيا، عدم وجود خسائر بشرية أو مادية وتم التأكد من سلامة الجميع، وجار عمليات تحريك الباخرة .

وتابع  الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا واللواء أ.ح احمد جميل السكرتير المساعد والدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا عمليات تعويم الباخرة الشاحطة وعلى متنها 40 سائحا من جنسيات مختلفة وتبحر الباخرة فى النيل الأن فى طريقها  الى القاهرة  بعد نجاح  عمليات التعويم .

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