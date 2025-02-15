اتحاد جدة يبتعد بصدارة الدوري السعودي باكتساح الوحدة

حقق فريق اتحاد جدة، مساء اليوم السبت، فوزًا ثمينًا على الوحدة برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

اكتسح اتحاد جدة مضيفه الوحدة، مستغلًا تعثر الهلال أقرب ملاحقيه على صدارة الدوري السعودي، بالتعادل مع الرياض أمس الجمعة.

اتحاد جدة يستغل تعثر الهلال وينفرد بصدارة الدوري السعودي

افتتح مهند الشنقيطي التسجيل لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 35، قبل أن يدرك المدافع المغربي جواد الياميق التعادل لفريق الوحدة في الدقيقة 42.

وأعاد المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، العميد للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف الهولندي ستيفن بيرجوين الهدف الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يختتم الجزائري حسام عوار الرباعية في الدقيقة 90+5.

بهذا الفوز، ابتعد اتحاد جدة بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي عن الهلال بفارق 4 نقاط، بعدما وصل إلى النقطة رقم 52، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.