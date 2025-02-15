التعادل يحسم قمة الدوري الألماني بين باير ليفركوزن وبايرن ميونخ

حسمت نتيجة التعادل السلبي قمة الدوري الألماني بين باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب باي أرينا، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة البوندسليجا.

بالرغم أن مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن انتهت بلا أهداف، إلا أنها شهدت إثارة كبيرة منذ البداية حتى النهاية.

مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ

تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة والفاعلية الهجومية على المرمى، وكانت أبرز المحاولات التهديفية كرتين لفريق باير ليفركوزن في الدقيقتين 21 و25، لكن العارضة تصدت لهما، ليحصل كل فريق على نقطة.

بتلك النتيجة، ظل بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، بينما استمر باير ليفركوزن في وصافة الترتيب وفي رصيده 47 نقطة.

بدأ بايرن ميونخ مباراة قمة الدوري الألماني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هراديكي

خط الدفاع: تابسوبا - جوناثان تاه - هينكابي

خط الوسط: موكيلي - جرانيت تشاكا - بلاسيوس - أليخاندور جريمالدو

وفي الهجوم: جيريمي فريمبونج - فلوريان فيرتز - ناثان تيلا.

ودخل باير ليفركوزن اللقاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - إيتو

خط الوسط: جوشوا كيميش - ألكسندر بافلوفيتش - جمال موسيالا

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - كينجسلي كومان.