مجموعة شاكر تفوز بمشروع شبكات الجهد الفائق لتفريغ طاقة سد جوليوس نيريرى بتنزانيا

أعلنت المجموعة الاستشارية شاكر عن فوزها بأعمال الاستشارات الهندسية لمشروع شبكات الجهد الفائق لنقل وتفريغ الطاقة من سد جوليوس نيريري في تنزانيا، والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة على مستوى القارة الأفريقية.

يهدف المشروع إلى إنشاء شبكة متطورة لنقل وتوزيع الكهرباء تمتد لمسافة 550 كيلومترًا، تشمل خطوط جهد فائق بقدرة 400 و220 كيلوفولت، إلى جانب بناء وتوسعة 8 محطات محولات كهربائية.

أكد الدكتور إسماعيل شاكر، الرئيس التنفيذي لـ المجموعة الاستشارية شاكر، أن المجموعة ستنفذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لضمان تحقيق أهدافه الاستراتيجية، مشددًا على أن هذا النجاح يعزز مكانة مجموعة شاكر كـ شريك رائد في تقديم حلول مبتكرة في قطاع الطاقة، ويدعم رؤيتها في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز التحول نحو بنية تحتية كهربائية مستدامة في أفريقيا.