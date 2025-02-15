بالصور.. ميرنا وليد تحتفل بعيد الحب مع بطلات "بهية"

خضعت الفنانة ميرنا وليد لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور عمرو فارس، احتفالًا بعيد الحب، تحت عنوان "حب الوطن العربي"، حيث اختارت أن تدمج بين الحب والعطاء من خلال زيارة محاربات سرطان الثدي في مستشفى بهية.

وظهرت ميرنا وليد بإطلالة مميزة، مرتدية تيشيرت أحمر عليه قلب، وحقيبة حمراء مرسوم عليها قلب، وبنطلون أبيض، لتعكس أجواء الفلانتين بروح مختلفة.

ونشرت ميرنا وليد صور زيارتها لمستشفى بهية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلّقت عليها قائلة:"دايمًا بقول اللي بيدور على السعادة يحاول يسعد غيره، هيحس بالسعادة بتتنقل له وتملاه."

وأضافت:"من هذا المنطلق قررنا أنا وأخويا الجدع عمرو فارس نقدم وردة حمرا في يوم الحب لبطلات بهية ونقضي معاهم شوية وقت ونسمعهم، بطلات بهية اللي بيحاربوا كل يوم من أجل البقاء."

وفي سياق متصل، تواصل ميرنا وليد تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "حكاوي المدينة"، الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2025، بمشاركة كلًا من: نضال الشافعي، وفاء عامر، حورية فرغلي، وتامر عبد المنعم، إخراج حسن السيد.

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