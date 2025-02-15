شراكة بين "إندرايف" و"أمان ليك" لتوفير خدمات التأمين على السيارات

أعلنت منصة إندرايف العالمية للنقل الذكي والخدمات الحضرية عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة أمان ليك، الرائدة في خدمات الوساطة التأمينية في مصر، بهدف توفير خصومات حصرية لسائقي "إندرايف" تصل إلى 10% على خدمات التأمين على السيارات.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام "إندرايف" بتقديم مزايا إضافية لسائقيها، وتعزيز بيئة العمل من خلال حلول تأمينية مرنة وسهلة الوصول. وسيتمكن السائقون من الاستفادة من العروض عبر منصة "أمان ليك" الرقمية، من خلال خطوات مبسطة تشمل اختيار نوع السيارة، وتحديد العرض المناسب، وتحميل المستندات، وإتمام عملية الدفع إلكترونيًا.

في هذا السياق، أكد فادي سليمان، رئيس "إندرايف" في مصر: أن الشراكة خطوة مهمة نحو دعم سائقي إندرايف عبر تقديم خيارات تأمين متميزة بأسعار تنافسية، مما يساهم في تحسين تجربة القيادة وتعزيز الأمان."

من جانبه، قال مهاب أبو عيطة، الرئيس التنفيذي لشركة "أمان ليك"، أن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بجعل التأمين أكثر سهولة وفائدة، في إطار استراتيجيتها لتوسيع نطاق خدماتها في السوق المصرية.

يُذكر أن إندرايف تعد واحدة من أكبر منصات النقل الذكي عالميًا، حيث تم تحميل تطبيقها أكثر من 240 مليون مرة، وهي تعمل في 888 مدينة عبر 48 دولة، بينما تُعد أمان ليك من الشركات الرائدة في الوساطة التأمينية، مقدمةً حلولًا رقمية في مجالات التأمين على السيارات والصحة وغيرها.