قيادات الأمانة المركزية بـ"مستقبل وطن" تختتم جولتها في محافظة الأقصر

اختتمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اليوم زيارتها لمحافظة الأقصر، بلقاء تنظيمي مع هيئات المكاتب التنظيمية وكوادر الحزب بالمحافظة.

حضر الاجتماع كل من النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، النائب محمد العماري، أمين الحزب بمحافظة بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

بدأ اللقاء بالتأكيد على اصطفاف الشعب المصري بكافة مكوناته خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعما لأي قرارات تتخذها القيادة السياسية، بخصوص الأوضاع الراهنة والتحديات الإقليمية.

كما ناقش الإجتماع أهمية الدور التنظيمي والخدمي للحزب في دعم مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم التشديد على أهمية العمل الجماعي، بما يحقق رؤية قيادات الحزب، وتكثيف التواصل والتواجد بين المواطنين، من خلال تقديم كافة سبل المساعدة والدعم، لجميع الفئات.

كانت جولة قيادات الأمانة المركزية في محافظة الأقصر، قد شهدت، افتتاح المقر الرئيسي للحزب الجديد، وتقديم مجموعة من الأجهزة الطبية الضرورية لمستشفي الكرنك التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الأقصر، وكذلك في احتفالية كبري تم توزيع جهاز 100 عروسة، و50 تروسيكل، و100 كرسي متحرك و100 عصا بيضاء، لدعم ذوي الهمم، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.