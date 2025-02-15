والكر يقود تشكيل ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة هيلاس فيرونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق ميلان، اليوم السبت، نظيره هيلاس فيرونا على ملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدولي الإنجليزي كايل والكر تشكيل ميلان أمام هيلاس فيرونا، رفقة البرتغالي جواو فيليكس والفرنسي ثيو هيرنانديز.

يحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الخامس عشر وفي رصيده 23 نقطة.

تشكيل ميلان ضد هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: كايل والكر - مالك ثياو - ماتيو جابيا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يوسف فوفانا - يونس موسى - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: ريكاردو سوتيل - سانتياجو خيمينيز - جواو فيليكس.