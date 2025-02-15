دى دى مصر وماستر جاس تعلنان شراكة استراتيجية لدعم التحول إلى الغاز الطبيعى المضغوط

أعلنت شركة دي دي مصر، الرائدة عالميًا في النقل الذكي، عن تعاون استراتيجي مع شركة ماستر جاس، إحدى شركات مجموعة طاقة عربية والمتخصصة في توزيع الغاز الطبيعي المضغوط، وذلك بهدف تعزيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط بين السائقين في مصر.

يشمل التعاون اتفاقية شاملة توفر مزايا مالية وبرامج ولاء تهدف إلى تحفيز سائقي دي دي مصر على استخدام الغاز الطبيعي المضغوط. وسيتاح للسائقين إمكانية تحويل سياراتهم بأسعار مخفضة عبر مراكز ماستر جاس، مع خطط تقسيط مرنة تجعل عملية التحول أكثر سهولة. كما يضمن السائقون توفيرًا يصل إلى 20% في تكاليف التشغيل عند اعتماد الغاز الطبيعي المضغوط، مما يعزز الجدوى الاقتصادية لاستخدامه.

تتضمن الشراكة برامج ولاء مبتكرة تقدم حوافز عند التزود بالوقود، إلى جانب ضمان شامل لمدة 12 شهرًا على خدمات التحويل، مما يمنح السائقين راحة البال وضمان جودة الخدمة.

كما توفر الشراكة خيارات دفع ميسرة ومرنة، تتيح للسائقين اختيار خطط تتناسب مع احتياجاتهم المالية، مما يسهل عليهم التحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط والاستفادة من مزاياه طويلة الأمد.