عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس مجموعة تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي

استقبل المستشارعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم السبت بمقر المجلس النائبة إيراتكس جارسيا بيريز رئيس مجموعة تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي و الوفد المرافق لها ، الذى يزور مصر حاليًا.

شهد اللقاء تبادل الآراء حول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض "عبدالرازق" الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكداً ضرورة العمل على تجنب تصعيد الصراع، وتعزيز الجهود لاستعادة الأمن والسلم الإقليمي .

و استعرض «رئيس الشيوخ » الجهود المصرية فى مجال حقوق الإنسان حيث أصدر البرلمان المصرى العديد من التشريعات التى تخدم حقوق الإنسان و اخرها قانون الإجراءات الجنائية

من جانبها أكدت النائبة إيراتكس جارسيا بيريز رئيس وفد البرلمان الأوروبي ،على سعيها الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي و مجلس الشيوخ المصرى مشيرة إلى تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي واحلال السلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة



و شددت "جارسيا "على ضرورة تضافر الجهود لإرساء السلام فى الشرق الأوسط الذى لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين ، مؤكدة على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي- المصري لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الأوروبية المصرية





حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام المجلس ، النائب حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ، النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بالمجلس والسفيرة دينا الصيحى مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية .

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