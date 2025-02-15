طلبات مصر تطلق مبادرات لسائقي التوصيل خلال أسبوع السلامة المرورية

أعلنت طلبات مصر، المنصة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق سلسلة مبادرات لدعم سلامة سائقي التوصيل، بالتزامن مع أسبوع السلامة المرورية الذي يُحتفى به خلال الفترة من 11 إلى 20 فبراير.

تضمنت المبادرات جلسات توعوية شارك فيها 700 سائق توصيل من محافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة حول القيادة الآمنة والإسعافات الأولية، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

بالإضافة الي فحوصات طبية مجانية خضع السائقون لفحوصات شاملة تشمل تحاليل الدم، فحوصات العين، والأسنان، والأعصاب، مقدمة من شركاء طلبات مصر مثل HealthTag ومراكز طبية رائدة.

كذلك تكريم أفضل 30 سائقًا التزموا ببروتوكولات القيادة الآمنة بجوائز وهدايا، بالإضافة إلى توزيع زيوت وحقائب أمان تحتوي على معدات حماية.

قالت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر: "نسعى دائمًا لتعزيز سلامة سائقي التوصيل، الذين يُعدون الركيزة الأساسية لعملياتنا. نحرص على توفير بيئة عمل آمنة وداعمة لهم، مما ينعكس إيجابًا على خدمة عملائنا".