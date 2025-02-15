الثالث تواليًا.. لاتسيو يجبر نابولي على التعادل في الدوري الإيطالي

فرض فريق لاتسيو التعادل الإيجابي على مضيفه نابولي بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

شهدت المباراة إثارة مبكرة، حيث افتتح جوستاف إيزاكسن التسجيل لصالح لاتسيو في الدقيقة السادسة، قبل أن يرد نابولي بالتعادل بعد مرور 7 دقائق فقط عن طريق جياكومو راسبادوري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

تعادل مثير بين لاتسيو ضد نابولي

وفي الشوط الثاني، استمرت الإثارة بتسجيل أدام ماروسيتش لاعب لاتسيو هدفًا بالخطأ في مرماه بطريقة غريبة في الدقيقة 64، ليضع نابولي في المقدمة.

ولكن لم يستسلم أصحاب الأرض، إذ نجح بولاي ديا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

بذلك، أجبر لاتسيو ضيفه على التعادل الثالث له على التوالي في الدوري الإيطالي، كما وضعه في مأزق حيث أصبحت الصدراة التي يعتليها مهددة بالفقدان لصالح إنتر ميلان، الذي يواجه يوفنتوس غدًا الأحد.

بتلك النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 56 نقطة على صدراة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان في وصافة الترتيب، بينما وصل رصيد لاتسيو إلى 46 نقطة في المركز الرابع.