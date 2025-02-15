رئيس مدينة أشمون: إستعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك

عقد اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إجتماعاً تنسيقيا لمناقشة إستعدادات مركز أشمون لإستقبال شهر رمضان المبارك والذي عقد بمقر ديوان عام مجلس مدينة أشمون بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية.

إستهل النمر الإجتماع اليوم السبت بتقديم التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وخلال الإجتماع تم مناقشة الإستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها رئاسة مركز ومدينة أشمون لإستقبال شهر رمضان الكريم من خلال التوسع في إقامة معارض"أهلا رمضان"لبيع السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب الجميع بمشاركة كبار تجار الجملة وبالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لتلبية إحتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.

ووجه النمر نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة التوسع في فتح معارض أهلا رمضان بكافة القري وتكثيف الحملات المشتركة مع الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة لإحكام الرقابة علي الأسواق والمحلات وتحقيق الانضباط لحماية المستهلك من الإستغلال والتصدي لإحتكار السلع والقضاء على جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين وعدم المغالاه في الأسعار والتفاعل الفوري مع أي بلاغات والسيطرة علي الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وخلال الإجتماع أيضاً تم إستعراض ومتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية وما تقوم به من رصد لأي متغيرات بنائية تحدث أية كان نوعها من تعديات مخالفة وإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقا للقانون وتحقيقاً للصالح العام حفاظاً علي هيبه الدولة وسيادة القانون، كما تم خلال الإجتماع أيضاً مناقشة أخر مستجدات الموقف الحالي لملف أملاك الدولة والتصالح علي مخالفات البناء وتقديم كافة التيسيرات لدفع منظومة العمل حرصاً على الصالح العام .



وفي نهاية الإجتماع وجه النمر رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن الحملات المكثفة لرفع كافة الاشغالات وكذا الإعلانات الغير مرخصة بكافة القرى ، وشدد النمر علي ضرورة الإرتقاء بمنظومة النظافة ورفع تراكمات وتجمعات القمامة بإستمرار والإهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة والعناية بالأشجار المثمرة والزينة التي تم زراعتها ضمن مبادرة 100مليون شجرة ،وكذا التواصل الدائم مع المواطنين والإستماع إلى شكواهم والعمل علي حلها ميدانياً للارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم لأهالي مركز أشمون، وتم فتح باب المناقشة أمام الحضور للرد على جميع التساؤلات وتم الرد عليها في الحال.