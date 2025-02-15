حفظ التحقيق في حريق شقة سكنية وإصابة اثنين بالمعادي

حفظت نيابة المعادى الجزئية، التحقيق في نشوب حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية، وإصابة اثنين من أصحاب الشقة، لعدم وجود شبهة جنائية.

وتبين أن ولد وفتاة أشقاء، كانا داخل الشقة أثناء اندلاع الحريق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتبين إصابتهما بحالة اختناق بسبب الحريق، وتلقيا الإسعافات الأولية وخروجا من المستشفي.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة علي حريق شب في شقة سكنية بمنطقة زهراء المعادي.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية بزهراء المعادي .

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وتمت عملية السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع خسائر بشرية.