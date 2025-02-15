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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه "بتغريني"

مدحت صالح
مدحت صالح
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طرح الفنان مدحت صالح أغنية جديدة بعنوان "بتغريني" بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "بتغريني" من كلمات سمر حسين، ألحان نادر نور، توزيع ومكس وماستر أسامة كمال.

كان مدحت صالح قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا فى ليلة رأس السنة، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى على كورنيش النيل بالقاهرة، بمشاركة صوليست "بيانو" للفنان عمرو سليم، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو أحمد عامر، وقدم مجموعة من أغانيه، أبرزها: بعيد عنك لام كلثوم، النور مكانه في القلوب، مليونيرات، أسف على الأحلام ، يا جميل ياللي هنا لمحمد فوزي ، وغيرها من الأغاني، واختتم الحفل بأغنية "أنا ابن مصر".

https://youtu.be/ThOAAvshamM?si=G45RP1-0BQqam1-z

مدحت صالح يطرح أحدث اغانيه بتغريني