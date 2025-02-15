مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه "بتغريني"

طرح الفنان مدحت صالح أغنية جديدة بعنوان "بتغريني" بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "بتغريني" من كلمات سمر حسين، ألحان نادر نور، توزيع ومكس وماستر أسامة كمال.

كان مدحت صالح قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا فى ليلة رأس السنة، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى على كورنيش النيل بالقاهرة، بمشاركة صوليست "بيانو" للفنان عمرو سليم، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو أحمد عامر، وقدم مجموعة من أغانيه، أبرزها: بعيد عنك لام كلثوم، النور مكانه في القلوب، مليونيرات، أسف على الأحلام ، يا جميل ياللي هنا لمحمد فوزي ، وغيرها من الأغاني، واختتم الحفل بأغنية "أنا ابن مصر".

https://youtu.be/ThOAAvshamM?si=G45RP1-0BQqam1-z