مايكروسوفت مصر: 1500 شركة محلية شريكة فى التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى

أكدت ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، أن الشركة لديها شراكات استراتيجية مع أكثر من 1500 شركة مصرية، تتنوع بين الكيانات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك في إطار جهودها لدعم التحول الرقمي وتمكين الأعمال الناشئة.

جاء ذلك خلال فعاليات جولة مايكروسوفت العالمية للذكاء الاصطناعي، التي حطّت رحالها في القاهرة تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ضمّ الحدث، الذي يجوب أكثر من 60 مدينة حول العالم، مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومطوري تكنولوجيا ومبتكرين، لتسليط الضوء على القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي.

أوضحت عارف أن مايكروسوفت تقدم أدوات تكنولوجية متطورة تُمكّن هذه الشركات من بناء أنظمتها وتطوير عملياتها، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعد "شريان الحياة" لاقتصادات الدول، حيث تعزز الابتكار وتدعم استدامة الأعمال عبر مختلف القطاعات.

حذّرت من أن الشركات التي لا تواكب التطورات التكنولوجية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، قد تواجه خطر التراجع أو الاختفاء من السوق، مؤكدة أن هذه التقنية ستفتح آفاقًا واسعة لاقتصاد رقمي جديد.

وأضافت عارف : "رغم أن الذكاء الاصطناعي قد يُقلص بعض الوظائف التقليدية، إلا أنه سيخلق فرصًا جديدة تفوق تلك التي قد تختفي، مما سيُغيّر هيكل سوق العمل بشكل إيجابي ويُظهر تخصصات مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا".

أشارت إلى أن العالم لا يزال في مرحلة استكشاف الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، معربة عن تفاؤلها بإسهام هذه التقنية في تطوير وظائف جديدة وتعزيز الابتكار التكنولوجي.