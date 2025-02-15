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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أمازون مصر تطلق تخفيضات رمضان بخصومات كبيرة ومبادرات خيرية

عمرو الصاحي
عمرو الصاحي
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أعلنت أمازون مصر عن انطلاق موسم تخفيضات رمضان في الفترة من 17 إلى 27 فبراير، حيث توفر مئات الآلاف من العروض على مختلف المنتجات، بما في ذلك الاحتياجات اليومية والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية. وسيتمكن أعضاء أمازون برايم من التسوق المبكر قبل الجميع لمدة 24 ساعة، ابتداءً من منتصف ليل 17 فبراير، إلى جانب الاستفادة من الشحن السريع والمجاني.

تشمل التخفيضات خصومات على علامات تجارية محلية وعالمية، مع فرص توفير إضافية عبر فودافون كاش، بنك مصر، فاليو، والبنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى خطط تقسيط تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد. كما تقدم أمازون برايم خصومات حصرية لأعضاء فاليو تصل إلى 10% حتى 1,000 جنيه مصري.

وفي إطار مسئوليتها المجتمعية، تطلق أمازون مصر مبادرة "الخير مضروب في اتنين" بالتعاون مع جمعية تواصل، حيث تتبرع الشركة بـ 3,000 كجم من المواد الغذائية الأساسية لدعم الأسر المحتاجة. كما تتيح للعملاء المشاركة في شراء وإرسال كرتونة رمضان، التي تحتوي على 7 كجم من المواد الغذائية الأساسية، إلى الجمعيات الخيرية أو الأسر المحتاجة.

وقال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر: "نسعى في أمازون مصر إلى تقديم قيمة استثنائية للعملاء خلال شهر رمضان، سواء من خلال العروض والتخفيضات أو عبر مبادرات مجتمعية تعزز روح العطاء والتكافل."

الجمعيات الخيرية البنك التجاري الدولي الأجهزة المنزلية