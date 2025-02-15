بوروسيا دورتموند يواصل الانهيار بهزيمة جديدة في الدوري الألماني

واصل فريق بوروسيا دورتموند سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الألماني خلال الموسم الجاري 2024-2025، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة على يد مضيفه بوخوم بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة البوندسليجا.

تمكن بوخوم من الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد وذلك على ملعبه فونوفيا، ليحقق انتصارًا ثمينًا في إطار سعيه للهروب من منطقة الهبوط.

بوروسيا دورتموند يخسر من بوخوم

افتتح يورجوس ماسوراس التسجيل لصالح بوخوم في الدقيقة 33، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 35، ليؤكد تفوق فريقه على أسود الفيستفاليا.

ورغم محاولات دورتموند لتقليص الفارق في الشوط الثاني، لم يستطع العودة في المباراة، ليستمر بوروسيا دورتموند في الانهيار هذا الموسم في الدوري الألماني.

بتلك النتيجة، رفع بوخوم رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.