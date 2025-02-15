ads
السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بوروسيا دورتموند يواصل الانهيار بهزيمة جديدة في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل فريق بوروسيا دورتموند سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الألماني خلال الموسم الجاري 2024-2025، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة على يد مضيفه بوخوم بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة البوندسليجا.

تمكن بوخوم من الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد وذلك على ملعبه فونوفيا، ليحقق انتصارًا ثمينًا في إطار سعيه للهروب من منطقة الهبوط. 

بوروسيا دورتموند يخسر من بوخوم 

افتتح يورجوس ماسوراس التسجيل لصالح بوخوم في الدقيقة 33، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 35، ليؤكد تفوق فريقه على أسود الفيستفاليا.

ورغم محاولات دورتموند لتقليص الفارق في الشوط الثاني، لم يستطع العودة في المباراة، ليستمر بوروسيا دورتموند في الانهيار هذا الموسم في الدوري الألماني. 

بتلك النتيجة، رفع بوخوم رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني بوخوم مباراة بوخوم ضد بوروسيا دورتموند اخبار بوروسيا دورتموند اخبار الدوري الألماني