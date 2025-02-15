OPPO تطلق سلسلة Reno13 فى مصر بميزات ذكاء اصطناعى متقدمة

أعلنت OPPO عن إطلاق سلسلة Reno13 الجديدة في السوق المصري، والتي تشمل هواتف Reno13 Pro 5G، Reno13 5G، وReno13 F 5G، مقدمةً تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة تشمل AI Livephoto، AI Editor، والتصوير تحت الماء دون الحاجة إلى غطاء، مع تصنيف مقاومة للماء والغبار IP66/IP68/IP69.

وخلال الحدث، كشفت OPPO عن تعزيز تعاونها مع وزارة السياحة بعد نجاح برنامج "Imagine IF"، كما أعلنت عن إطلاق بطولات OPPO Dream League بالشراكة مع The Maker، لدعم 600 طالب في مصر عبر التعليم والتدريب في كرة القدم.

تتميز السلسلة الجديدة بتصميم مستوحى من أجنحة الفراشات، مع زجاج Corning® Gorilla® Glass 7i وهيكل متين، وتتوفر بألوان أنيقة تشمل Plume White، Luminous Blue، Plume Purple، وGraphite Gray. كما تأتي بأداء قوي بفضل معالجات MediaTek Dimensity 8350 وQualcomm Snapdragon 6 Gen 1، مع بطاريات تصل سعتها إلى 5800 مللي أمبير وشحن فائق السرعة SUPERVOOC بقوة تصل إلى 80 وات.