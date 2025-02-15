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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"سبرينتس" تطلق منصة لتمكين التوظيف عن بُعد في قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط

سبرينتس المصرية
سبرينتس المصرية
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 أعلنت شركة سبرينتس المصرية عن إطلاق منصتها الجديدة HiRemoters.ai، التي تستهدف تجميع أفضل العقول التقنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتكون حلقة وصل بين الشركات العالمية والكفاءات التكنولوجية المتميزة في المنطقة. وتتيح المنصة للشركات من مختلف أنحاء العالم توظيف متخصصي التكنولوجيا عن بُعد، بحيث يمكن لشركة في الولايات المتحدة أو أوروبا الاستفادة من مهارات مبرمج أو مهندس برمجيات في مصر أو المغرب أو السعودية.

وتعمل المنصة على تسهيل جميع عمليات التوظيف، حيث تتولى التعامل مع إجراءات التعاقد، وإدارة الرواتب، والتأمينات، والجوانب الإدارية، مما يجعلها حلاً شاملاً للشركات الباحثة عن أفضل المواهب التقنية دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في نفس البلد.

وحققت HiRemoters.ai انتشارًا عالميًا سريعًا، حيث أصبحت مستخدمة من قبل شركات في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وسويسرا وإنجلترا ونيوزيلندا، وغيرها من الأسواق التي تبحث عن استقطاب مهارات برمجية وهندسية متميزة من المنطقة.

وفي سياق متصل، تستعد HiRemoters.ai للمشاركة في معرض LEAP 2025، الحدث التقني الأبرز في المنطقة، بهدف تعزيز الربط بين المواهب التقنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفرص العمل العالمية، بالإضافة إلى إطلاق مسارات تعليمية متقدمة لتأهيل الجيل القادم من المبتكرين، وإعادة رسم الصورة العالمية لمواهب المنطقة كقوة دافعة للابتكار والتكنولوجيا.

الشركات العالمية ألبا برمجيات