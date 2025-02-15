بالصور.. الاستعانة بـ٥ لانشات وحفار لإعادة تعويم سفينة شاحطة بالمنيا

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة المنيا محاولات تعويم السفينة السياحية الشاحطة بنيل المنيا وتم الاستعانة بعدد من المعدات واللانشات وباخرة الوحدة المحلية بالمنيا وحفار لحفر الطمى حول الباخرة السياحية الشاحطة التى تقل 40 سائحا أجنبيا.

كانت الباخرة السياحية قد شحطت بنهر النيل اليوم، بالقرب من كوبري المنيا ومتحف اخناتون أثناء قدومها من منطقة تل العمارنة بمركز دير مواس.



وأكد تقرير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في المنيا، عدم وجود خسائر بشرية أو مادية وتم التأكد من سلامة الجميع، وجارى عمليات تحريك الباخرة .

ويتابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا عمليات تعويم الباخرة الشاحطة وعلى متنها 40 سائحا من جنسيات مختلفة وتجرى عمليات التعويم من قبل المسطحات المائية وحماية النيل.

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