قمة الأهلي والزمالك.. الجبلاية تخاطب الاتحادات الأوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي

كشف مصدر خاص، أن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، خاطب عددا من الاتحادات الأوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي للقاء القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها ٢٢ فبراير الجارى فى الجولة الـ ١٥ من منافسات مسابقة الدوري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن أخطاء الحكام في مسابقة الدوري وبيانات الأهلي المتكررة ضد التحكيم وآخرها التهديد باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ساهمت في التراجع عن فكرة تعيين حكم مصري لإدارة قمة القطبين، وتابع المصدر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يسعي لإرضاء الأهلي وإسناد لقاء القمة إلي طاقم تحكيم أجنبي بعد طلب القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب في خطاب رسمي إلي الجبلاية بضرورة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهة الأهلى والزمالك المحدد لها ٢٢ فبراير الجارى فى الجولة الـ ١٥ من منافسات الدوري.

ويستعد اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة للإعلان عن تولي الحكم الدولي السابق الكولومبي أوسكار لوبيز رئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يكون للحكم الدولي السابق الكولومبي أوسكار لوبيز دور في اختيار طاقم التحكيم الأجنبي لإدارة لقاء القطبين.

ومن ناحية أخري تتوجه بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية إلى العاصمة الرواندية يوم ١٧ فبراير، لمواجهة منتخب رواندا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل في الثالثة عصر يوم ٢١ فبراير الجاري وتُقام مباراة العودة بين الفريقين في استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في السادسة مساء يوم ٢٥ فبراير المقبل.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات بقيادة أحمد رمضان ٣٠ لاعبة للانتظام في المعسكر، وهن: حبيبة عصام، نهى طارق، مها الدمرداش، ثريا أشرف، نورا خالد، رودينا عبد الرسول، حبيبة وليد، حبيبة عماد، آية محمد حنيش، نور عبد الواحد السيد، حلا مصطفى موسى، عهد طارق جميل، مايا إيهاب المرغني، مهيرة علي محمد، أميرة محمد محمود، ياسمين عبد العزيز، سمر عادل جمال، ملك عمرو المهدي، مروة توفيق محمد، منار السيد هاني، ندى عماد عواد، منه عزت عبد الحميد، فرح سمير علي، يارا صبري السيد، منه الله منصور، عزة مجدي الفولي، كنزي مجدي عزيز، ليلى شريف البحيري، نورهان عاشور، وفاطمة رجب.