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السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للأشراف على إعادة إعمار غزة

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 16 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اتصالات  مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للأشراف على إعادة إعمار غزة

مصدر مطلع: حماس تؤكد عدم مشاركتها فى إدارة القطاع المرحلة المقبلة

قيادات مصرية وعربية تتفقد جهود الهلال الأحمر المصرى فى إدخال المساعدات إلى غزة

حماس تتوقع انطلاق المرحلة الثانية من مفاوضات هدنة غزة مطلع الأسبوع المقبل

خطورة توجهات ترامب.. الرئيس الأمريكى يتبع سياسة تخريبية بعيدة عن المعايير الدبلوماسية

دعوات أممية لتجنب التصعيد الإقليمى فى وسط أفريقيا

الاحتلال الإسرائيلى يتسلم ثلاثة أسرى مقابل الإفراج عن 369 معتقلا 

زيلينسكى: فرصة أوكرانيا للبقاء دون الدعم الأمريكى «ضئيلة»

عطل الإغاثة الطبية.. «الدعم» السريع بالسودان تستهدف مخيمًا يعانى من المجاعة

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غزة البوابة إعادة إعمار غزة مصر المساعدات ترامب