تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء| "المصور" تحتفل بمئويتها الأولي في الأوبرا.. الثلاثاء

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تُقيم مجلة "المصور" احتفالية كبرى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 فبراير الجاري، الساعة 12 ظهرًا، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

تتضمن الاحتفالية تكريم عدد من الرموز السياسية والفكرية والثقافية، إلى جانب تكريم رواد الصحافة في مجلة "المصور" الذين أسهموا في مسيرتها الناجحة على مدار تاريخها الطويل.

ويحيي الحفل، فرقة الموسيقى العربية، لإضفاء أجواء ثقافية وفنية راقية؛ بما يناسب دور هذه المجلة العريقة كأحد أعمدة القوى الناعمة المصرية، وتأثيرها في ملف الثقافة والتنوير، ونشر الوعي على مدار مائة عام.

في هذا السياق، يقول الكاتب الصحفي عبداللطيف حامد، رئيس التحرير، إن احتفالية مرور 100 عام على تأسيس مجلة "المصور" ليست مجرد حدث خاص يهم المنتمين لمهنة الصحافة والإعلام فقط، بل هي مناسبة وطنية؛ لأن "المصور" واحدة من أعرق وأهم المجلات الصحفية في مصر والعالم العربي، حيث تأسست عام 1924 كأحد الإصدارات التابعة لمؤسسة دار الهلال الصحفية.

وعلى مدار مائة عام، كانت المجلة شاهدة على الكثير من الأحداث الفارقة بالكلمة والصورة، وسجلت صفحاتها التحولات السياسية والثقافية والفنية في مصر والعالم العربي، وأدت دورًا بارزًا في تشكيل الوعي الجمعي للأجيال المتعاقبة من خلال تقديم مادة صحفية مصورة ومتميزة.

مضيفًا أنه في إطار الاحتفالية، أصدرت "المصور" عددًا تذكاريًا مميزًا خصيصًا لهذه المناسبة الاستثنائية في 480 صفحة من الورق الفاخر، ويضم محتوى فريدًا وصورًا نادرة ترصد تاريخ مصر على مدار قرن من الزمان، يأتي في صدارتها أهم 100 قضية وطنية، ثم أهم 100 قضية ثقافية وتنويرية، مرورًا بالشخصيات المؤثرة في قرن من الزمان.

مؤكدًا أن "المصور" كانت من أولى المجلات التي اعتمدت بشكل مُكثف على الصور الفوتوغرافية، مما جعلها رائدة في مجال الصحافة المصورة، وقد أسهمت هذه الميزة في تطوير نوع جديد من الصحافة، مما أكسب المجلة مكانة مرموقة في الإعلام العربي.

وتعهد "حامد" بمواصلة "المصور" لمسيرتها الصحفية في المئوية الثانية على نهج المئوية الأولى، من حيث الالتزام بالمهنية والمصداقية، والعمل على الابتكار في تقديم المحتوى، سواءً من خلال العدد الورقي الأسبوعي أو موقعها الإلكتروني الذي تم تدشينه مؤخرًا على هامش احتفالات المئوية الأولى، فضلاً عن منصاتها المتعددة في عالم السوشيال ميديا؛ من أجل الوصول إلى القراء من جميع الفئات، مما يزيد من تأثير "المصور" التي تواكب كل التطورات.